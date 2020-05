« Ç’a été mon université… de la vie » ─ André Martineau

André Martineau est certainement bien placé pour parler du Comptoir du disque. L’homme maintenant âgé de 80 ans, et résidant dans la région de Québec, en a été le premier propriétaire, de 1958 à 1990, avant de passer le flambeau à Neil Blackburn.

M. Martineau a d’abord travaillé durant trois à quatre ans au New Stand, le dépanneur dans l’édifice de l’avenue Arnaud. Le commerce comptait une section de magasin de musique. C’est là que le Comptoir du disque s’est développé au début, à l’époque des 78 tours, avant qu’il occupe le troisième local du bâtiment qui a été construit.

« Je me suis intéressé à la musique. Dans ce temps-là, on n’avait pas Internet, mais les catalogues. Ç’a été des années merveilleuses. J’avais 18 ans et j’ai grandi avec ça. Ç’a été mon université… de la vie », a raconté M. Martineau au sujet de son commerce.

Au Comptoir du disque, André Martineau a développé une belle complicité avec la clientèle, de belles amitiés. « C’était ma passion, on a grandi avec eux », a-t-il rappelé. Au fil du temps, il s’est rendu compte qu’il avait accueilli les enfants de ses premiers clients. Ceux et celles qu’il a côtoyés lors de ses années à Sept-Îles le reconnaissent encore.

« Je garderai toujours de bons souvenirs du Comptoir du disque. Ça va demeurer dans nos mémoires, même si physiquement il n’est plus là. J’ai lu les témoignages des gens et il y a plein de visages qui me reviennent », a souligné M. Martineau, qui a tenu à saluer les regrettés Jean-Paul Légaré, le propriétaire du New Stand au début, et son gérant, Lucien Chamberland, « l’âme du commerce ».

Lorsqu’il a quitté Sept-Îles dans les années 90, André Martineau a été le propriétaire de Musique du Faubourg à Québec une quinzaine d’années, chose qu’il n’aurait pas été possible selon lui sans ce qu’il acquit comme expérience avec le Comptoir du disque à Sept-Îles.