Bulles de la LHJMQ : la webdiffusion, talon d’Achille du Drakkar

La webdiffusion des matchs, un élément plus que crucial en cette saison de pandémie où aucun spectateur ne peut se présenter dans un aréna, a été le principal point qui a défavorisé l’organisation du Drakkar pour l’obtention de la sixième bulle accordée par la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Dans un échange de courriels avec Le Manic, le directeur des communications et des relations média du circuit Courteau, Maxime Blouin, a confirmé qu’un des points en défaveur de la candidature du Drakkar « était la mise à niveau des équipements de webdiffusion ».

L’équipe a bien reçu les nouveaux équipements, « mais nous n’avons pas eu la chance de les tester ou de les voir en action », d’ajouter M. Blouin. Des tests seront faits lors d’une séance d’entraînement du club afin de s’assurer de leur bon fonctionnement et de faire les ajustements nécessaires au besoin.

Au passage, la Ligue se dit en général satisfaite de la qualité de la webdiffusion assurée par les équipes qui ont accueilli des bulles jusqu’ici, « mais nous sommes insatisfaits de la compagnie qui assure le service à la clientèle », a confié le porte-parole.

En effet, les plaintes de ceux et celles qui paient pour obtenir ce service de webdiffusion ont été légion au fil des ans et les problèmes ont été plutôt longs à régler, quand ils l’ont été.

La LHJMQ n’a pas encore déterminé si elle tiendra un autre événement d’environnement protégé en avril, mais la chose est fort possible « tout dépendant des développements de la pandémie et des différentes zones ». Le cas échéant, le Drakkar sera invité à présenter de nouveau sa candidature, avec « un plan et un budget à jour », a conclu Maxime Blouin.

Rappelons en terminant que quatre villes ont été désignées pour la sixième bulle de la LHJMQ, qui se tiendra du 19 au 25 mars. Trois d’entre elles, soit Sherbrooke, Val-d’Or et Victoriaville, en seront à une troisième présentation. L’autre ville, Drummondville, accueillera une bulle pour la troisième fois. Le calendrier et la répartition des clubs dans chacune des bulles n’ont pas encore été dévoilés.