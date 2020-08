Bulles-classes et concentrations sports et arts : un beau casse-tête pour l’IESI

La rentrée scolaire et les mesures en place, notamment pour les bulles-classes, donnent bien des maux de tête au directeur de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles. Depuis le 10 août, Mathieu Brien a planché sur sept horaires différents. Si tout s’est placé pour les étudiants de secondaire 1 à 3, pour ceux des quatrièmes et cinquièmes secondaires, les plans ont changé avec l’annonce du 27 août du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

« On pensait avoir une certaine latitude pour les secondaires 4 et 5 avec les concentrations sports et arts avec une distanciation occasionnelle, mais ce n’est plus possible avec l’annonce d’hier », mentionne le directeur de l’école privée de Sept-Îles, Mathieu Brien. « Ce que j’avais fait vendredi (21 août) est tombé hier (27 août) ».

Pour le moment, les jeunes de ses deux niveaux verront leurs périodes de concentrations consacrées à des périodes d’études. « Ils pourront se remettre dans le bain au niveau académique ».

Pour les élèves de secondaire 1 et 2, la direction de l’IESI a réussi à intégrer dans un même groupe les jeunes des concentrations et options sports (hockey, badminton et volleyball) et dans un autre ceux des concentrations en arts (arts plastiques, art dramatique et multimédia).

Mathieu Brien déplore toutefois le manque de cohérence face à cette annonce alors que les jeunes ne peuvent pratiquer de sports ou s’adonner à leurs arts au niveau scolaire sans le respect des bulles mais qu’il est possible de le faire au niveau civil.

« J’espère que les choses vont se placer pour le mois d’octobre. C’est important pour la santé psychologique des élèves et c’est une mesure qui fait mal à tout le monde ».

Le directeur de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles précise que les frais reliés aux concentrations et aux options de son école seront ajustés selon la situation.

Les écoles devraient recevoir aujourd’hui les directives écrites des mesures annoncées par le ministre Roberge.