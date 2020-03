Budget 2020 : Réjean Porlier souhaite le désenclavement de la Côte-Nord

Lors de la séance du conseil de ville du 9 mars, le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, a exprimé ses attentes envers le budget provincial qui sera dévoilé le 10 mars.

Il met au sommet de sa liste le désenclavement de la Côte-Nord. M. Porlier a bon espoir que le budget contiendra de bonnes nouvelles pour le prolongement de la route 138. Il espère qu’un échéancier clair et précis sera offert par le gouvernement concernant les travaux. De plus, il salue la décision du ministère des Transports de lancer une étude sur un possible pont sur le Saguenay.

Aussi, le maire Porlier souhaite que le gouvernement québécois mette en place certaines mesures qui permettront de combler la pénurie de travailleurs qui affecte actuellement la région. Il veut que la Ville de Sept-Îles soit attirante pour les travailleurs et les étudiants. Pour cela, il faut selon le maire, des cours et des programmes de formation qui répondent au marché du travail et des services accessible à la population comme des garderies.