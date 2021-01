Bris du Bella Desgagné : Le transport par avion sera offert aux résidents de la Basse-Côte-Nord

La Société des traversiers du Québec (STQ) a annoncé qu’en raison de la situation du Bella Desgagnés, le service de transport alternatif par avion sera offert à partir du 7 janvier jusqu’au 31 janvier inclusivement.

Il sera donc possible pour les résidents de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord d’avoir «accès à une place sur un vol commercial au coût d’un passage maritime à bord du NM Bella Desgagnés selon la grille tarifaire en vigueur». Un maximum de deux allers simples sera autorisé par résident pour permettre l’accès à ce service au plus grand nombre de personnes. Les réservations seront prises jusqu’au 22 janvier inclusivement.

La Santé publique indique que seuls les déplacements jugés essentiels sont actuellement recommandés.

La prise de réservations sera gérée par Relais Nordik. Pour réserver, les clients doivent contacter le centre de réservation en communiquant au 1-800-463-0680 option 2 du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 15 h.

Le transport des passagers par avion permettra au Bella Desgagnés de se consacrer uniquement au transport de marchandises.