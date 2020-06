Bleuetière endommagée dans le secteur de Moisie

Alain Imbeault en a assez. Le producteur de bleuets est découragé par les nombreux passages de VTT sur ses terres agricoles.

Un seul coup d’oeil dans la bleuetière de M. Imbeault et on voit assez rapidement les traces laissées par les quatre roues. Celui-ci possède la terre agricole depuis maintenant cinq ans et ils nous confirment que chaque année, il y a des gens qui passent sur ses terres.

Tous les dommages causés par les quatre roues représentent des pertes économiques pour Alain Imbeault parce que sa production est réduite. De plus, l’homme doit aussi consacrer temps et argent pour réparer les dommages. Certaines personnes s’en sont même pris à une ruche à bourdons qui est présente sur le site pour aider à la pollinisation dans la bleuetière.

Le producteur accorde un droit de passage à un sentier de VTT sur son terrain qui est à proximité de la bleuetière.

Alain Imbeault espère que sa prise de parole mettra fin à ce type d’acte: « Si ça continue, je vais être obligé de retirer le droit de passage et de bloquer le chemin. Je ne veux pas me rendre jusqu’à cette étape parce que la grande majorité des quadistes respectent les règles. Le problème c’est cette petite minorité qui sort du sentier pour venir abîmer mes champs. »