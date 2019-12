Bilan météo de novembre : Près de 80 cm de neige!

Si le mercure a flirté avec les normales de saison pour le mois de novembre sur l’est de la Côte-Nord, côté précipitations, on parle de près du double pour les centimètres de neige au sol.

À Sept-Îles, la température normale pour l’avant-dernier mois de 2019 s’établit à -3,8 degrés Celsius, la normale étant de -2,9.

Le météorologue d’Environnement Canada, Alexandre Parent, précise que lorsque l’écart est de deux degrés, « les gens en parlent, à trois degrés, ça fait les manchettes, et à quatre degrés et plus, on parle de record. »

Une vague de froid s’est installée pour la période du 6 au 18 novembre, particulièrement les 13 et 14, avec des mercures la nuit de -14 à -18.

En termes de précipitations (pluie et neige), il est tombé 108 mm, un millimètre de moins que la normale. Ce sont les 78 cm de neige qui sont à retenir, près du double de la normale, se chiffrant à 46 cm.

Pour l’est, la Minganie et la Basse-Côte-Nord, le spécialiste d’Environnement Canada parle de température légèrement au-dessus des normales, même de mercure dans les plus pour le dernier tiers de novembre.

Décembre

Le mercure risque de jouer au yo-yo pour le dernier mois de l’année. Pour les précipitations, M. Parent mentionne qu’il pourrait y avoir un système au début de la semaine, mais rien de majeur.