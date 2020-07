Bibliothèque Louis-Ange Santerre : le public a de nouveau accès à tous les services

Quoi de mieux que de se promener entre les rayons d’une bibliothèque pour choisir le ou les livres qui nous intéressent. C’est de nouveau possible à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre pour le public.

Les utilisateurs peuvent donc se présenter sur place pour choisir et emprunter en personne des livres, DVD ou autres documents. Le service de prêt sur réservation est toujours disponible.

La Ville de Sept-Îles, via son Service des loisirs et de la culture, a aménagé les lieux de la Bibliothèque Louis-Ange Santerre afin que soit respectée la distanciation physique. Deux postes informatiques offrent l’accès à Internet et deux bornes de consultation sont aussi disponibles.

Les mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 s’appliquent en tout temps sur place, soit le respect de la règle de distanciation de 2 mètres et se désinfecter les mains à l’entrée. Le port du masque à l’intérieur sera obligatoire à compter du 18 juillet.

« Pour assurer la sécurité des usagers, les documents rapportés sont mis en quarantaine pour une période minimale de 24 heures avant d’être remis en circulation. Les postes de travail (ordinateurs) sont désinfectés après chaque utilisation », est-il précisé dans le communiqué émis par la Ville de Sept-Îles.

La Bibliothèque Louis-Ange Santerre est ouverte du lundi au vendredi de 13 h à 18 h et le samedi et dimanche de midi à 17 h.