Bettez ramène le bronze au Canada

Ann-Sophie Bettez et l’équipe canadienne féminine de hockey reviennent au Canada avec une médaille de bronze. Le Canada a aisément disposé de la Russie 7 à 0 dimanche, près de 24 heures après avoir encaissé une douloureuse défaite face à la Finlande.

L’ailier gauche a récolté une passe en demi-finale et une passe en finale. Elle termine le tournoi avec aucun but, quatre passes et un différentiel de +4 en sept matchs.

La Septilienne de 31 ans espérait toutefois mieux que le bronze à ce tournoi disputé en Finlande. En effet, c’est la première fois dans l’histoire du Championnat mondial, créé en 1990, que le Canada ne fait pas partie de la finale.

«Notre mission était de gagner une médaille d’or. Donc c’est certain qu’il y a une certaine déception. Malgré tout, j’ai aimé ma première expérience au Championnat du monde», a laissé savoir l’attaquante.

Après le revers crève-coeur contre la Finlande, Bettez avait laissé entendre dans des propos diffusés par Sportcom que «d’un côté positif, le hockey féminin poursuit son développement et pour nous, c’est une leçon : celles qui sont derrière nous peuvent nous battre et que nous devons continuer à pousser encore plus fort pour devenir meilleures».

La compétition se resserre

Ann-Sophie Bettez ne croyait pas si bien dire en affirmant que les équipes derrière peuvent maintenant les battre.

La Finlande, gonflée à bloc par la foule locale en finale pour l’or, a marqué en prolongation ce qu’elle croyait être le but vainqueur contre les États-Unis. Les officiels ont cependant refusé le but après une longue et discutable révision vidéo.

Les Américaines ont finalement remporté la finale 2-1 en tirs de barrage.

Avec la collaboration de Mathieu Morasse