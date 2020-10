Ben et Jarrod vous feront décrocher du quotidien

Ils ne sont pas montés sur la scène depuis un bon sept mois. Fort possible qu’ils seront rouillés un peu. Les deux crayons les mois aiguisés de la boîte, ou les deux pogos les moins dégelés de la boîte, c’est comme vous voulez, entendent changer les idées de la population nord-côtière en ce temps de pandémie. Ben et Jarrod renouent avec la scène à Havre-Saint-Pierre ce samedi 17 octobre et à Sept-Îles le lendemain, les deux fois avec deux représentations.

« On va rester dans nos chaussures et on va aller changer les idées des gens. On ne parlera pas de la COVID. Ça va être spécial ce retour sur scène. C’est la première fois en seize ans qu’on est aussi longtemps arrêté. J’ai hâte de voir le feeling après cette pause forcée de sept mois et de voir les réactions des gens. C’est aussi stressant », a mentionné Jarrod, se faisant l’unique porte-parole pour l’entrevue avec Le Nord-Côtier, Ben n’étant pas disponible.

Le duo d’humoristes n’est pas venu souvent sur la Côte-Nord. Jarrod ne pouvait se souvenir de l’endroit où ils s’étaient produits. Le finissant de la cuvée de 1999 de l’École nationale de l’humour a bien hâte de venir sur la Côte-Nord, lui qui est un amant du plein air. « J’aime m’arrêter sur le bord. Je sais qu’il y a de beaux paysages ». À la blague, il dira qu’il ne fera pas qu’arrêter « pour faire pipi ».

En duo depuis 2004, Ben et Jarrod profiteront de la route 138 pour se dérouiller. « On est content de faire de la route. On pourra pratiquer nos textes, car on va être rouillé », a mentionné Jarrod. « On n’a pas pris trop de poids », a-t-il lancé en riant!

Personnages et anecdotes

Les deux crayons les moins aiguisés de la boîte pimenteront les quatre-vingt-dix minutes d’humour avec leurs personnages – ils en comptent huit – notamment Greg and Stu et les animateurs de marché aux puces. « Ce sont des personnages que l’on connaît depuis seize ans. On peut s’amuser, sortir du texte ».

Ben et Jarrod iront aussi de stand up avec des anecdotes pour faire connaître au public qui se cachent derrière les personnages, qui sont Benoît Laforce (finissant de l’École nationale de l’humour en 2003) et Jarrod Gosselin. « On raconte nos péripéties de tournées ». Le duo a déjà fait la première tournée de Messmer. Ça promet!

« On s’inspire de gens qu’on croise, mais on ne se moque pas de quelqu’un en particulier. Ça nous permet d’aller plus loin », avance Jarrod.

Le public des représentations à Havre-Saint-Pierre pourrait donc se retrouver à l’honneur dimanche à Sept-Îles! « On n’embarque pas dans des débats de l’actualité. On est là pour faire décrocher les gens du quotidien. »

Il y aura des rires à la Shed-à-Morue samedi et à la Salle Jean-Marc Dion dimanche!