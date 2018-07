Bateau-Dragon : une 10e édition chaude et ensoleillée

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Les Chaloupes, grands gagnants de l’année dernière, sont revenus en force pour la 10e édition de la compétition amicale de bateau-dragon.

C’est mission accomplie pour les organisateurs de l’évènement, qui espéraient une température plus clémente que lors de la dernière édition. La chaleur était bel et bien au rendez-vous samedi dernier pour la dixième édition de Bateau-Dragon Sept-Îles. Le site s’est rapidement rempli dès l’ouverture et c’est un peu plus de 750 personnes qui étaient sur la plage du Lac des Rapides en cette journée de compétition amicale.

«Ça donnera certainement de l’engouement au Centre de plein air du Lac des Rapides pour le reste de l’été!», espère le coordonnateur de l’évènement, Doris Nadeau.

10 ans plus tard

À sa première année d’existence, la compétition avait lieu dans la baie de Sept-Îles, entre le Vieux-Quai et la marina, se rappelle M. Nadeau.

«On faisait ça au début septembre à l’époque. Ce n’était pas chaud! Et dans la baie, ça ne prend pas beaucoup de vent pour que les vagues prennent de l’ampleur. On avait rapidement conclu qu’il fallait trouver un autre endroit après qu’une équipe ait chaviré».

Il avait donc été convenu de tenir la deuxième édition directement à la marina, mais le site s’est montré tout aussi problématique. Les courses devaient s’arrêter au rythme des plaisanciers qui entraient ou sortaient de la marina.

«C’est à la cinquième année que l’on s’est déplacé vers le Lac des Rapides. Quand on a appris que le camp des jeunes fermait, on a approché la Ville pour tester la possibilité d’y organiser les courses. Et en faisant ça l’été, ça a tranquillement donné naissance au Centre de plein air. On est fier de penser qu’on a un peu contribué au développement de l’endroit pour la population», affirme Doris Nadeau.

Deux en deux pour Les Chaloupes!

Sur les 12 équipes inscrites à la compétition, c’est Les Chaloupes (Caisse Desjardins Sept-Îles) qui sont les grands gagnants de la catégorie A (52,04 secondes). C’est la deuxième année de suite que ce groupe de jeunes Septiliens et Septiliennes remporte les honneurs avec une solide performance.

«Pour la plupart, on est aux études à l’extérieur de la région, mais on tient à revenir entre autres pour cette compétition. On était bien confiant de remporter le titre», mentionnait le capitaine de l’équipe, Christopher Perrée, après avoir remporté le trophée. Pour le défi 1000 mètres, le titre est revenu à l’équipe Dragon argenté (Aluminerie Alouette) qui a livré un temps de 3 minutes 41 secondes. Dans la catégorie B, les Monstres du lac (Ville de Sept-Îles) ont gagné la première place. Les Rescapés (SFPPN) ont quant à eux obtenu la médaille d’or dans la dernière catégorie. Attraction Radio et Sept-Îles Toyota ont remporté respectivement le trophée de l’équipe la plus animée et de celle la plus écoresponsable.

Plus ou moins 6 000 $

L’argent amassé est un peu moins élevé depuis que Bateau-Dragon Sept-Îles n’a plus de partenaire majeur. Les frais de l’évènement doivent donc être absorbés directement par les montants d’inscription des équipes. Il reste encore des montants à calculer, mais le coordonnateur estime qu’environ 6 000 $ seront remis à Centraide Duplessis et Transit Sept-Îles.

«La compétition amicale reviendra le 20 juillet 2019. Mais après 10 ans, je m’aperçois que l’on va devoir innover, faire les choses différemment pour attirer les gens. Le planifier et l’annoncer plus tôt aussi », estime M. Nadeau.