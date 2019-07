Avion écrasé : le pilote qui s’en sort indemne est un Américain de 37 ans

L’identité du pilote d’avion de type Cirrus-SR2 de l’année 2005 qui s’en est tiré sain et sauf en sautant en parachute est un Américain de 37 ans originaire de l’Indiana.

La Sûreté du Québec mentionne que l’avion qui avait décollé de Wabush en direction de Québec a éprouvé une panne de moteur.

«Il (le pilote) a déployé le parachute de l’appareil pour ensuite s’écraser dans un secteur isolé et boisé près du Lac Walker», indique la SQ.

L’homme, non blessé, a été en mesure de communiquer avec NAV-CAN et transmettre ses coordonnées via GPS.

Il a été secouru par un hélicoptère des forces armées canadiennes vers 14 h et ensuite transporté à l’aéroport de Sept-Îles. Il n’aurait subi qu’un choc nerveux.