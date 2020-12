Avertissement de tempête hivernale à partir de samedi soir

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour le secteur de Sept-Îles-Port-Cartier. Entre samedi soir et dimanche soir, entre 20 et 30 cm de neige et poudrerie sont attendus.

L’organisme fédéral indique : « L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. Soyez prêt à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement. »

Environnement Canada a aussi émis un avertissement d’onde de tempête. Des vagues importantes qui pourraient provoquer de l’érosion côtière sont annoncées pour ce dimanche. Une intense dépression en provenance de l’Ontario combiné avec le fait « que nous sommes présentement en période de marées à fortes amplitudes risque de provoquer un débordement mineur le long de la côte ». Pour le secteur Sept-Îles-Port-Cartier, le phénomène devrait se dérouler ce dimanche entre 10H et 14H.