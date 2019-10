Avenir de l’hôtel de ville : rénover pour 7 M$ ou construire pour 10 M$

Les élus de Sept-Îles continuent d’étudier les différents scénarios quant à l’avenir de l’hôtel de ville. La réfection du bâtiment est estimée à 7 M$; la construction d’un nouveau à 10 M$.

Sans prendre position, le maire voit d’un très bon œil la démarche entreprise par Mario Dufour, un ancien technicien en architecture, qui cherche à faire valoir les qualités architecturales de ce bâtiment construit dans les années 60.

« Sa démarche est tout à fait légitime. Je ne peux plus lui en vouloir de chercher à influencer notre décision. Que des gens s’en préoccupent, je n’y vois aucun problème », indique-t-il.

Au contraire, il est même heureux d’avoir ces éléments en main pour la prise d’une décision éclairée. « C’est venu allumer quelques drapeaux. Tout peut peser dans la balance. On est présentement dans une phase d’analyse. D’ici quelque mois, nous aurons une décision à prendre pour savoir qu’est-ce qu’on fait avec l’hôtel de ville. »

Des considérations financières

Mis au fait de ses pourparlers avec le CISSS Côte-Nord, le conseil de ville avait choisi d’investir très peu dans l’entretien du bâtiment actuel au cours des dernières années.

« On ne peut pas laisser-aller plus longtemps. On a mis des sommes de côté. Puisque cette conversation était en cours, on a investi au minimum. Il y a aussi des besoins opérationnels auxquels l’hôtel de ville ne répond plus. Si on cherche à mettre à niveau, on ne répond pas nécessairement à tous ses besoins », tient-il à préciser.

Réjean Porlier estime qu’un montant de 7 millions serait requis pour remettre le bâtiment à niveau. Pour en construire un nouveau, il l’estime à 10 millions. « Il faut se demander si ça vaut la peine de faire du neuf avec du vieux. Est-ce que le bâtiment est pratique dans sa forme actuelle? C’est une analyse sérieuse qui se fait en ce moment.

Malgré le déficit opérationnel du CISSS Côte-Nord, le conseil de ville n’entend pas accepter une offre dérisoire pour l’achat du terrain et du bâtiment qui abrite l’hôtel de ville. «Les fonds s’inscrivent dans des enveloppes du gouvernement provincial et non du centre de santé. Ce serait compris dans un projet d’agrandissement », tient-il à mentionner pour rassurer certains détracteurs.

Un irritant majeur

Il faut souligner que cette problématique de stationnement pour les installations de Sept-Îles du CISSS Côte-Nord, qui y sont voisines, ne remonte pas à hier. Ceci oblige parfois la mairie à recourir à un service de sécurité pour s’assurer que les espaces disponibles pour ces visiteurs soient utilisées par eux.

En effet, des échanges avaient eu lieu auparavant dans ce sens mais rien n’avait abouti. Pour le moment, il est impossible de savoir si une offre d’achat a été mise sur la table. C’est-à-dire, à quelle étape en sont rendues ces discussions.