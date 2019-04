Aux bons soins de l’humoriste Guillaume Pineault

On le dit charismatique et si l’on se fie à la scène Web où l’on peut découvrir quelques-unes de ses prestations, ma foi, on dit juste! L’humoriste Guillaume Pineault, qui s’était permis de demander sa blonde Anne-Élisabeth Bossé en mariage devant tout le parterre télévisuel de l’émission En direct de l’univers, offrira son premier spectacle-solo les 6 et 7 avril prochain à Baie-Comeau et à Sept-Îles.

Huit ans d’études en ergothérapie et en ostéopathie ont mené Guillaume Pineault à la comédie! Il ne s’en cache pas et raconte avec humour et franchise qu’il préfère de beaucoup soigner son public de cette manière plutôt qu’en cabinet.

«Je ne pense pas que c’est perdu tout ce savoir, mais ça ne me manque pas d’aller en clinique de 8h à 16h», a-t-il confié.

Loin de renier l’importance du rôle qu’il aurait pu jouer comme thérapeute, il fait spontanément un parallèle entre l’humour et la santé. «L’approche humaine de traiter un patient, c’est un peu le même pattern en humour. Je rentre sur scène et je crée un peu une relation thérapeutique avec la salle. Je ne les traite pas, mais l’approche est un peu la même».

C’est d’ailleurs pendant ses études que le métier d’humoriste s’est immiscé dans sa vie et qu’il y faisait ses premières armes. Il se rappelle avec grande émotion son tout premier spectacle avec son frère Laurent, souffrant de surdité.

«Avec mon frère, j’ai fait un spectacle-bénéfice pour les sourds. Une des plus belles expériences de ma vie. Ce soir-là, c’était lui la vedette. Ça m’a vraiment beaucoup, beaucoup touché. Y’a aucun show qui m’a fait cette émotion-là».

Conjuguant depuis des rôles à la télé (ALT à Vrak-TV) et à la radio (Véronique et les Fantastiques), il continue d’assumer la première partie des shows de Patrick Groulx, sauf… quand il ne peut conjuguer la tournée de son spectacle avec ce dernier. L’an dernier, les Nord-Côtiers avaient pu sonder l’ampleur de son talent alors qu’il se produisait dans la tournée de son ami et humoriste Phil Roy.

En rodage

Après 53 représentations du spectacle En rodage se sent-il maintenant d’attaque pour continuer sa route en solo? Il pense sous peu à en changer le titre. C’est tout dire!

Reconnu pour raconter une foule d’anecdotes issues de son parcours personnel, il persiste et signe avec ce qu’il reconnaît être sa marque de commerce.

«Quand j’ai commencé à faire de l’humour, la première critique qu’on m’a fait dans un bar était celle-ci : le monde paie pour venir te voir. Faut pas qu’ils aient l’impression d’être dans ton salon», lui a intimé son producteur. Et lui de répondre. «Moi, si les gens ont l’impression d’être dans leur salon, c’est ça que je veux».

Voilà qui donne le ton de ce que nous pourrons découvrir avec les bons soins de Guillaume Pineault en rodage les samedi 6 avril à l’Amphithéâtre Jean-L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau et dimanche 7 avril à la Salle de spectacle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles. Les spectacles sont à 20h.