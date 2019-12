Audrey-Anne Vachon aura une année 2020 fort occupée

La jeune autochtone Audrey-Ann Vachon est loin d’avoir rangé ses crampons, son gant et son bâton de baseball même si c’est l’hiver. Active au sein du programme sport-études à l’école Marie-Rivier de Drummondville, elle fait partie des 21 joueuses invitées au camp final d’Équipe Québec féminin U16 qui se tiendra en janvier.

« Je pense que j’ai de bonnes chances de faire l’équipe, je vais continuer de travailler fort pour y arriver », a mentionné l’athlète originaire de Uashat, qui a décidé de s’exiler il y a deux ans pour évoluer au baseball.

Le baseball la tient fort occupée. Elle a des entraînements trois par semaine en gymnase, question de travailler sur la technique. « Dans les deux derniers mois, j’ai beaucoup travaillé mon bâton qui était ma faiblesse et j’ai amélioré ma force physique », a ajouté la jeune femme âgée de 15 ans.

Année 2020 chargée

Le calendrier 2020 d’Audrey-Ann Vachon, qui participe également à des cliniques de perfectionnement Élite, sera bien rempli. En plus du camp pour Équipe Québec U16 à Trois-Rivières le 12 janvier, les mois suivants s’annoncent occupés; camp de développement du Programme junior de l’équipe nationale du 16 au 23 février à Cuba, celui de sélection bantam A-AA de Baseball Drummondville en mars et un camp de son programme sport-études en Floride en avril.

Pour l’été, il y aura sa saison régulière dans sa ville d’adoption du Centre-du-Québec, des tournois et championnats provinciaux, en plus de possible participation aux Jeux du Québec, aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord et aux Championnats canadiens.

Prenez un rendez-vous si vous souhaitez la voir!