Aucune hausse de taxes municipales pour les Port-Cartois en 2021

La Ville de Port-Cartier a adopté son budget le jeudi 3 décembre. Dans celui-ci, il n’y a pas de hausse de taxes pour l’année 2021.

Pour le conseil, il était important dans les circonstances causées par la COVID-19 qu’il n’y ait aucune hausse de taxes foncières, de services et autres tarifications pour l’année 2021. De plus, il n’y aura pas d’augmentation de location de terrains dans les parcs de maisons mobiles. Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, explique : « La dernière année a été difficile pour les citoyens, certains ont perdu leur emploi. Donc, dans les circonstances, on voulait donner une sorte de “break” aux citoyens en ne haussant pas les taxes.»

Pour arriver à un tel résultat, le budget 2021 connaîtra une augmentation de seulement 0,4% par rapport à celui de 2020. La Ville doit puiser un montant de 350 000$ à même son surplus pour rendre possible la non-hausse de taxes. Le budget 2021, s’élève à 22,7M$.

Le maire explique que la dernière année a demandé beaucoup d’efforts aux gestionnaires de la Ville pour arriver à contrôler les dépenses. Il se dit fier du résultat final.

Questionné à savoir s’il s’agissait d’un budget électoraliste, le maire assure que non et qu’il s’agit avant tout de donner aux citoyens un moment de répit après une année difficile.

Plus de détails à venir.