Au tour de la MRC de Sept-Rivières de fermer ses bureaux

Dans la foulée de la pandémie du coronavirus COVID-19, la MRC de Sept-Rivières a pris la décision de fermer, dès maintenant, son siège social de Sept-Îles à la population afin de protéger la santé et la sécurité de ses employés.

Les citoyens sont invités à utiliser les services en ligne ou à procéder aux différents paiements par la poste ou via leur institution bancaire. Les services offerts par la MRC pour le Lac Daigle et le territoire non-organisé, notamment la sécurité incendie et le déneigement, sont toujours dispensés.

Le directeur général de la MRC de Sept-Rivières, Alain Lapierre, indique que son équipe est en mode télétravail et que seuls les dossiers essentiels sont priorisés.

Une rencontre est au programme plus tard en journée avec divers intervenants pour les scénarios qui seront mis en place pour offrir une aide aux organisations membres de la MRC.

Les autorités demandent aux citoyens d’utiliser le téléphone et le courrier électronique pour contacter les employés municipaux.