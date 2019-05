Atomik et Razer Kids bouclent Hit the floor en beauté

Les formations Atomik et Razer Kids ont bouclé lundi l’impressionnante récolte de l’école de danse Christine Bourque à la prestigieuse compétition Hit the floor qui se tenait à Lévis du 15 au 20 mai.

Les deux équipes septiliennes de jeunes ont toutes deux pris le deuxième rang. Ces performances s’ajoutent au palmarès déjà bien garni de l’ECB à l’édition 2019.

La récolte finale compte des trophées de première place pour les Kingsmen, les Golden Ladies et N.R Getic, de deuxième rang également pour Memories et de troisième position pour Mad Unit et R&B.