Atelier Laforge et Aventures 138 passent entre de nouvelles mains

Marco Laforge passe le flambeau de l’entreprise familiale. Atelier Laforge et Aventures 138 (autrefois Roulottes RT), acquise à la fin de 2018, se retrouvent entrent de nouvelles mains. Il y aura du Laforge dans le nouveau groupe de propriétaires du leader en véhicules récréatifs avec Yanik et Simon, associés à Pierre-Alexandre Gauthier.

Le trio compte préserver l’image familiale de l’entreprise septilienne et la réputation qu’elle s’est forgée depuis sa fondation en 1967 par Camil Laforge.

« Nous sommes fiers et enthousiastes de prendre la relève d’une si belle entreprise locale, active dans sa communauté et reconnue pour son expertise et son excellent service. Nous souhaitons poursuivre dans cette même direction et tenons à remercier sincèrement tous nos employés, clients et fournisseurs pour leur soutien et leur implication depuis tant d’années », souligne Pierre-Alexandre Gauthier, actionnaire et directeur général.

Les nouveaux propriétaires possèdent un curriculum vitae bien rempli dans les domaines de la vente, de la mécanique, du service et des pièces. Ils ne comptent pas apporter de changement à la structure actuelle et pourront compter sur Marco Laforge à titre de mentor pour quelques années encore.