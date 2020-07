Arrestation de trois individus lors d’une perquisition de stupéfiants à Uashat

Le 22 juillet, les policiers de la sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM) et la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) ont procédé à la perquisition d’une résidence de Uashat dans le cadre d’une opération de lutte à la drogue.

L’opération a mené à l’arrestation de trois individus. De plus, les policiers ont saisi six armes à feu, quatre sachets de cocaïne, 23 cartons de buvard, de la wax (cire de cannabis) et des médicaments. Les policiers ont aussi trouvé des documents et du matériel relié au trafic de stupéfiants.

Les trois individus appréhendés ont été remis en liberté avec promesse de comparaître.

Le SPUM rappelle que toute personne qui possède de l’information sur le trafic de stupéfiants dans la communauté peut le faire en composant le 418 927-2708.