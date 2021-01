ArcelorMittal remet la canne à pommeau d’acier au Secretariat

C’est le Secretariat qui est le premier navire de l’année 2021 à quitter les installations portuaires d’ArcelorMittal à Port-Cartier. Comme le veut la tradition, l’entreprise minière a remis au capitaine du navire, Antonio El Tabchi, la canne à pommeau d’acier.

Battant pavillon panaméen, le Secretariat arrivait de Flessingue aux Pays-Bas et il quittera le port d’ArcelorMittal le 12 janvier en direction des installations de Nippon Steel au Japon, avec à son bord plus de 153 000 tonnes de concentré de minerai de fer. Le navire a été construit en 2015 et il mesure 292 mètres de long et 45 mètres de large.

Chiffres de 2020

Pour l’année 2020, les installations portuaires d’ArcelorMittal à Port-Cartier ont accueilli « 421 navires, effectué

842 manœuvres d’entrée et de sortie de port et manutentionné plus de 26 millions de tonnes de matières premières, de carburant et de grain », indique l’entreprise par voie de communiqué.

D’ailleurs le mois de décembre 2020 s’est avéré historique alors que l’entreprise a établi un record avec un tonnage expédié s’élevant à 2 822 734 tonnes, battant ainsi le record de 2 669 732 tonnes qui avait été établi en décembre 2018.