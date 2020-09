ArcelorMittal réagit aux cas de COVID

Suite à la déclaration de plusieurs cas confirmés de COVID-19 sur la région de Fermont, ArcelorMittal a tenu à informer la population qu’elle collabore étroitement avec la Direction de la santé publique de la Côte-Nord.

Par voie de communiqué, ArcelorMittal se déclare « rassurée de savoir que la situation est sous contrôle et que la sécurité de la population a été assurée par une prise en charge rapide et efficace des personnes infectées ».

L’entreprise annonce que dès la déclaration du premier cas, elle « a renforcé les mesures sanitaires déjà en place sur les sites miniers du Mont-Wright et de Fire Lake, comme éviter les rassemblements, respecter la distanciation physique, encourager le télétravail lorsque possible et demander le lavage régulier des mains ».

Des mesures sanitaires renforcées seront mises en place à partir de lundi 21 septembre et le port du masque est exigé en tout temps à l’intérieur des aires communes des complexes résidentiels de Fermont et de Fire Lake ; dans les abribus ; à l’arrivée sur le site, à partir du tourniquet jusqu’à ce que l’employé arrive à son poste de travail habituel ; à la fin du quart de travail, du poste de travail de l’employé jusqu’au moment où il franchit le tourniquet.

« En outre, dans les autobus, les conducteurs ont reçu la directive d’immobiliser sécuritairement l’autobus dès qu’un employé ne porte pas le masque. Le conducteur ne sera autorisé à repartir que lorsque la consigne du port du masque aura été respectée par tous. Tous les gestionnaires à bord de l’autobus auront le devoir d’intervenir si la mesure du port du masque n’est pas respectée », précise l’entreprise.

Les employés présentant des symptômes ou ayant été en contact avec un cas suspecté, doivent contacter la ligne infoCOVID au 1-877-644-4545. L’entreprise offre également un programme d’aide aux employés en cas de besoin.