ArcelorMittal contribuera à la construction d’un bureau d’information touristique à Fermont

La minière ArcelorMittal a annoncé qu’elle versera 100 000$ à la MRC de Caniapiscau pour la construction d’un nouveau bureau d’information touristique à Fermont dans le parc Jean Fortin. La construction est prévue pour le printemps 2022.

L’Accueil Caniapiscau fera une place importante dans ces murs à l’industrie minière, notamment celle du fer. Par voie de communiqué, il est indiqué : « En plus de mettre en lumière le travail d’artisans locaux, l’Accueil Caniapiscau offrira une vitrine aux divers métiers de l’exploitation minière et plusieurs minéraux seront exposés pour permettre aux visiteurs d’en apprendre plus sur leurs propriétés et leurs utilisations. Une visite à l’Accueil Caniapiscau sera aussi l’occasion de mieux comprendre le travail réalisé par ArcelorMittal dans la région à travers une visite virtuelle de la mine, des contenus audiovisuels inédits, et un espace consacré à l’univers minier. »

Mapi Mobwano, président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada a déclaré : « Nous sommes fiers de faire équipe avec la MRC de Caniapiscau dans la réalisation de ce projet porteur. Ce centre d’interprétation permettra de continuer d’améliorer l’expérience des visiteurs dans la région de Fermont et de mettre en valeur les qualités exceptionnelles de ce pays de géants. Nous sommes ravis de soutenir la vision de la MRC pour que le projet puisse maintenant se concrétiser ».

Pour Martin Saint-Laurent, préfet de la MRC de Caniapiscau, ce type de projet permet de renforcer les liens entre la MRC et ArcelorMittal.