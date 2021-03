Arbitres de football recherchés!

Le programme de football du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles est en pleine santé, mais pour assurer la continuité des matchs locaux de ses deux équipes, ça prendra de la relève. Et dans ce cas-ci, on parle des personnes qui portent le chandail rayé noir et blanc, les arbitres.

« Ça menace nos matchs locaux », a mentionné Luc Turner, membre du personnel d’entraîneurs du Husky. Oui, il y a quelques arbitres à Sept-Îles, mais ça ne pleut pas!

Des arbitres du Saguenay-Lac-Saint-Jean doivent régulièrement venir officier des parties à Sept-Îles. « Il devient difficile de les faire venir pour nos matchs ici », a-t-il ajouté, donnant comme explications la pénurie ailleurs, mais aussi un nombre plus élevé de parties dans leur région respective.

Si vous avez un profil de futur arbitre de football en vous, vous êtes invités à suivre la formation de niveau 1 qui sera dispensée, en virtuel (plateforme TEAMS), le 10 avril prochain, de 9h à 16h30.

La clinique est offerte par l’Association provinciale des arbitres de football, par l’entremise de l’Association régionale des arbitres de football du Richelieu). Il en coûte 45$ par personne, prix comprenant le manuel qui sera acheminé par la poste. Pour information et inscription: langloismartel@gmail.com.