Arbec accusé d’avoir des comptes impayés

La minière ArcelorMittal, qui livre du bois à l’usine d’Arbec à Port-Cartier, accuse sa partenaire de ne pas avoir payé toutes les sommes liées à ce contrat d’approvisionnement.

Olivier Roy Martin

Collaboration spéciale

Joint par téléphone la semaine dernière, le directeur général aux affaires publiques pour ArcelorMittal, Nicolas Dalmau, a fait valoir que la forestière aurait des comptes à payer pour la livraison de bois par train dans la cour de l’usine.

« On voudrait d’abord et avant tout qu’ils paient les services qu’on leur offre », a-t-il déclaré, sans toutefois préciser les montants prétendument impayés. « Je n’ai pas la liberté de vous dire depuis quand ou comment ces sommes-là ont été accumulées », a-t-il ajouté.

Selon Nicolas Dalmau, cet enjeu fait partie des discussions en vue d’un éventuel renouvellement du contrat d’approvisionnement en bois à l’usine de Produits forestiers Arbec, à Port-Cartier.

« On a des discussions quant aux montants qui sont dus. On veut évidemment que cet élément-là soit réglé le plus rapidement possible. Cela pourrait ouvrir la voie à un renouvellement de contrat, et je le dis au conditionnel, parce qu’à ce point-ci, je ne suis pas en mesure de faire une prédiction ».

Arbec nie tout

La direction de Produits forestiers Arbec rejette les allégations de factures impayées, selon le représentant national d’Unifor pour les syndiqués de la scierie de Port-Cartier, Martin Dugas.

« Il y a une personne de la haute direction qui m’a appelé pour me dire qu’il n’y avait pas de sommes dues, que tout avait été payé», indique-t-il.

Pour sa part, la direction de Produits forestiers Arbec n’a pas répondu à nos multiples demandes d’entrevue.