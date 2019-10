Après Skate America, Skate Canada pour Véronik Mallet

La patineuse artistique Véronik Mallet n’aura pas trop le temps de visiter Vegas et elle ne s’en plaint sûrement pas. À peine après sa participation à Skate America, la Septilienne est assignée pour Skate Canada, compétition de l’Union internationale de patinage qui se déroulera du 25 au 27 octobre à Kelowna, en Colombie-Britannique.

L’athlète de 25 ans s’est classée au dixième rang du cumulatif à Skate America avec une note finale de 161,75 points, son meilleur pointage de cette jeune saison 2019-2020 de trois compétitions jusqu’à maintenant.

Mallet était neuvième après le programme court du vendredi. Elle a obtenu un meilleur classement pour le programme libre du samedi, avec une huitième position.

« Ç’a été une très belle semaine! Les pratiques et la compétition ont bien été. Je suis très satisfaite du résultat que j’ai eu pour mes deux programmes. C’était ma première expérience à Skate America et c’était vraiment super. La foule et l’organisation étaient vraiment bien », a laissé savoir la Septilienne, qui s’envolera demain (mercredi) pour l’Ouest canadien.