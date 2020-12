Après le volley et le badminton, c’est au tour du basket

Le badminton et le volleyball étaient à l’honneur pour le Réseau du sport étudiant (RSEQ) Côte-Nord le samedi 28 novembre.

À l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles, quelque 70 étudiants-athlètes en provenance des écoles Jean-du-Nord/Manikoutai, Manikanetish de Uashat, Teueikan de Mingan et Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre, ainsi que de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles et du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier étaient de la partie pour un tournoi de badminton dans les catégories benjamin, cadet et juvénile.

La compétition, en simple, avait pour objectif de donner l’occasion aux jeunes de disputer des matchs et de bouger.

Pour le double et le mixte, ça se passera le 12 décembre au gymnase de l’école Manikanetish.

Volley

La même journée, à l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre, c’était au tour des équipes cadettes en volleyball, chez les filles, à fouler le terrain, une semaine après celles de la catégorie juvénile, tant chez les gars que chez les filles, à Uashat.

Les sept équipes présentes, deux du Balbuzard de l’école hôte, deux des Coyotes du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier, une de l’Atanukan de l’école Manikanetish, une du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai et une du Noir et Or de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles ont chacune joué six parties.

Basket

Cette fin de semaine, c’est le basketball qui est à l’horaire. Samedi, ce sont les formations de la catégorie benjamine qui seront en action au Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier. Dimanche, ce sont celles du cadet qui seront sur le parquet du gymnase de l’école Queen Elizabeth de Sept-Îles. Les matchs se joueront à trois contre trois. En raison du contexte de la pandémie, tout se déroulera sans spectateurs.