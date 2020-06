Apprendre à s’adapter en temps de crise

Au cours des deux derniers mois, les élus municipaux ont dû s’adapter à une nouvelle réalité avec la COVID-19. Le Nord-Côtier a fait le point avec le maire de Sept-Îles pour savoir comment son travail a évolué durant cette période et quels ont été les grands défis auxquels il a été confronté.

Pour Réjean Porlier, les premiers jours de la crise ont demandé beaucoup d’ajustement pour l’administration municipale. La Ville a dû suivre une multitude de consignes provenant du gouvernant du Québec.

Malgré ce grand nombre de directives, le tout s’est bien déroulé selon le maire en raison du gouvernement. « Dans ce type de situation, il faut qu’il y seulement un chef d’orchestre. C’était clair dès le premier jour que le gouvernement du Québec allait donner les directives », affirme le maire de Sept-Îles. Il était important pour M.Porlier que dans la situation dans laquelle on se retrouvait, il n’y ait pas de confusion.

Tout au long de cette crise, M. Porlier souligne la relation si importante qu’il doit exister entre la mairie et la direction générale. Comme il le dit : « Le maire et le directeur général se sont retrouvés sur la ligne de feu_». Le maire doit travailler à coordonner les efforts avec les élus municipaux et provinciaux tandis que le directeur général doit veiller aux bons déroulements des opérations de la Ville.

Les communications

Le maire avoue que la crise de la COVID-19 l’a forcé à favoriser certains moyens de communication pour rejoindre les citoyens. Les rencontres en personnes sont évidemment plus difficiles dans le contexte. Ainsi, M. Porlier utilise plus les réseaux sociaux pour communiquer avec les Septiliens.

De plus, le maire continu a parlé régulièrement au téléphone avec les citoyens. En raison de la crise, Réjean Porlier essaie d’accompagner les citoyens ou les organismes qui ont de nombreuses inquiétudes et questions dans les circonstances de la COVID-19.

Réjean Porlier constate aussi que son travail a changé au cours des deux derniers mois. « Avant la crise, mes soirs et fins de semaine étaient souvent occupés par différents événements auxquels j’assistais, mais maintenant il n’y en a plus. »

Par contre, le maire nous confie que le rythme de ses journées est intense en temps de crise. Son horaire est rempli de nombreuses rencontres en visioconférence et il doit s’assurer que la ville respecte les nombreuses directives de la Santé publique. « Il faut prendre des décisions rapides », selon lui.

Déconfinement

Concernant le futur, le maire affirme qu’il est confiant. Selon lui, les mesures de confinement ont porté leurs fruits et un semblant de vie normale a déjà repris et cela continuera.

Il admet qu’avec le déconfinement, il y a des risques, notamment l’arrivée de visiteurs. Il espère que ceux-ci et les Septiliens prendront les précautions nécessaires en suivant toutes les mesures d’hygiène et de distanciation physique. Ils demandent aussi à toutes les personnes qui

sortiront de la région d’être prudentes à leur retour dans la région.

Le maire de la Ville de Sept-Îles rappelle qu’il est important de continuer de suivre les mesures de la Santé publique parce que selon lui, c’est l’insouciance des gens qui pourrait permettre le retour de la COVID-19.