Appel de projets pour le Fonds de développement culturel

Dans le cadre du Fonds de Développement culturel, les artistes professionnels ou en voie de professionnalisation, organismes culturels ou établissements d’enseignement sont invités à déposer leurs projets d’ici le 27 mars 2021.

Les initiatives culturelles ou artistiques devront être réalisées sur le territoire de la Ville de Sept-Îles. Pour être choisis, les projets devront «se distinguer par leur originalité et leurs retombées dans le milieu et contribueront à la vitalité et au développement culturel septilien. »

L’aide financière maximum pour chaque projet est de 5 500$. Pour s’inscrire, le formulaire de présentation de projet est disponible sur le site de la Ville de Sept-Îles.

Le Fonds de développement culturel est financé par un partenariat entre la Ville de Sept-Îles, le ministère de la Culture et des Communications et l’Aluminerie Alouette.