Appel de projets au Fonds de développement culturel

La Ville de Sept-Îles, le ministère de la Culture et des Communications et l’Aluminerie Alouette invitent les artistes et les intervenants culturels à déposer leurs projets au Fonds de développement culturel jusqu’au 17 octobre.

Les projets recherchés sont des initiatives artistiques ou culturelles (incluant l’histoire et le patrimoine) qui devront être réalisées sur le territoire de la Ville de Sept-Îles, se distinguer par leur originalité et leurs retombées dans le milieu et contribuer à la vitalité et au développement culturel septilien. Les projets peuvent être initiés par des artistes professionnels ou en voie de professionnalisation, des organismes culturels ou des établissements d’enseignement.

L’aide financière maximum par projets est de 5 500$. Pour en savoir davantage sur les critères et modalités d’évaluation, ainsi que le formulaire de présentation de projet vous pouvez vous rendre dans l’onglet Loisirs et culture/Arts et culture sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles.

Le Fonds de développement culturel est une enveloppe globale de 160 000 $, répartie sur 3 ans. Elle est financée via l’Entente de développement culturel; un partenariat liant la Ville de Sept-Îles, le ministère de la Culture et des Communications et Aluminerie Alouette, autour d’enjeux tels la vitalité culturelle, la participation des citoyens au développement culturel et le renforcement de l’identité et de l’appartenance. Il s’agit de la 4e entente de développement culturelle de la Ville de Sept-Îles.