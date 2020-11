Appel à la générosité septilienne pour la Collecte de paniers de Noël du 26 novembre

La traditionnelle Grande guignolée des médias n’aura pas lieu cette année, que virtuellement du 23 novembre au 24 décembre. À Sept-Îles, l’événement se transformera en Collecte de paniers de Noël au bénéfice du Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI) le 26 novembre prochain. Dans un contexte de pandémie, l’objectif sera de récolter 80 000$ en dons et en denrées non périssables.

Le Comptoir alimentaire considérait important de tenir un événement à saveur septilienne. La Grande guignolée des médias comme les dernières années représente 85% des dons pour l’organisme.

Pour rehausser cette édition septilienne, qui de mieux que Dale Vaillancourt comme présidente d’honneur pour cette édition particulière et aller chercher le maximum des citoyens et entreprises.

« C’est mon mandat et j’en suis fière. Je collecterai les entreprises et les commerçants. Je vais faire des téléphones, je vais faire sonner ma cloche », a-t-elle dit.

En ce temps de pandémie, comme il n’est pas possible de prendre les gens dans ses bras, Mme Vaillancourt souhaite que la contribution septilienne apporte une sensation de réconfort et d’aider les familles dans le besoin.

Le CASI offre de 300 à 400 paniers de Noël pour la période des Fêtes, ce qui représente environ 160 000$. L’objectif de la présidente d’honneur pour l’événement du 26 novembre est de 80 000$.

« C’est un gros défi, mais je pense qu’on est capable de le faire. J’ai besoin des médias. Ensemble, c’est de tout mettre en œuvre pour créer une atmosphère et oublier la COVID. Je suis sûr qu’on en fera un succès et qu’on travaillera dans la fraternité et dans la joie. Pour moi, il n’est pas question de savoir qu’un enfant n’a rien à manger dans le frigo. Ça me crève le cœur », a-t-elle laissé entendre lors de la conférence de presse.

Dans le respect des règles

Bénévoles et gens des médias seront à pied d’œuvre tout au long de la journée du 26 novembre pour recueillir les dons et denrées à différentes intersections de Sept-Îles. Tout ça se fera dans le respect des mesures sanitaires. Les cannes seront substituées par un genre d’entonnoir qui permettra aux gens d’y glisser l’argent.

« Malgré les masques et les visières, on pourra voir le sourire des gens », a mentionné le porte-parole et président du Comptoir alimentaire de Sept-Îles, Guy Berthe.

Il est également possible de donner via la plateforme de dons sur le site du Comptoir alimentaire (comptoiralimentaireseptiles.com/).

Autres activités

Impliqués provincialement depuis six ans et maîtres d’orchestre d’activités à Sept-Îles depuis quatre ans, les courtiers de Via Capitale solliciteront les donateurs de leurs 5 à 7 des dernières années par téléphone pour cette année en raison du contexte de la pandémie ne permettant pas de rassemblements. L’an passé, le 5 à 7 avait permis d’amasser près de 33 000$.

« C’est capital pour Via Capitale de s’impliquer. Le côté humain est important pour nous », a souligné Marc Pelletier. Avec ses collègues, ils communiqueront avec une quarantaine de personnes pour les inviter à contribuer pour différentes denrées, notamment des dindes, des bûches de Noël.

De leur côté, les Chevaliers de Colomb de Sept-Îles tiendront leur guignolée ce samedi 14 novembre.