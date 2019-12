Antoine Briand veut devenir la référence en ski de fond pour les sprints

Une nouvelle ère s’installe dans le ski de fond canadien avec Alex Harvey à la retraite. Le Septilien Antoine Briand entend devenir la référence pour les épreuves de sprint.

Briand se considère au sommet de sa forme et plus que prêt mentalement, inspiré par ses performances de la dernière saison, et c’est tant mieux. S’il souhaite cocher ses objectifs de saison, c’est aussi tôt qu’au lancement de la saison qu’il devra afficher ses couleurs.

Les deux premières compétitions du calendrier 2019-202 dicteront la saison du fondeur nord-côtier de 23 ans, établi à Québec. La fédération canadienne sélectionnera ses quatre meilleurs sprinteurs, résultat des épreuves de la Coupe NorAm de ce week-end à Canmore, compétition regroupant plusieurs excellents fondeurs des États-Unis, et de la fin de semaine suivante à Gatineau.

Les athlètes retenus seront des premières coupes du monde de 2020 et du Championnat de Norvège. Ils auront aussi un accès garanti à l’épreuve de Québec en mars sur les Plaines d’Abraham.

« Ma saison de l’an passé, où je suis devenu champion canadien en sprint, change mes ambitions. Cette année, je veux gagner chacun des sprints en Amérique du Nord. Et la retraite d’Alex Harvey et de Lenny Valjas, ça ouvre de belles portes », a mentionné Antoine.

« Le début de saison peut planifier le reste, je saurai ce qui m’attend pour la suite. Avec six ou sept sprints en Coupe du monde, je pourrais voir si je peux jouer dans le top 30, c’est mon objectif. »

Au sommet

Briand a prouvé qu’il était en pleine forme en compétition préparatoire le 13 novembre à Canmore, dominant la compétition, devançant le redoutable Andy Newell, qualifié dans le top 30 mondial à maintes reprises en carrière.

« Ma confiance et ma forme sont au meilleur », a-t-il souligné. Il a pris en charge son programme d’entraînement. Il se base sur ce qu’il a fait avec son père (Christian) lors du temps qu’il demeurait à Sept-Îles. « J’ai aussi appris d’entraîneurs de haut niveau. C’est une belle recette et ça me donne une belle liberté de faire ce que je veux. Je me dis qu’au final, si je m’entraîne fort, je serai plus fort que les autres. »

Les Plaines et autres objectifs

Si tout se passe comme prévu lors des deux prochaines fins de semaine, le Septilien aura son billet en poche pour la compétition à Québec en mars. Un rendez-vous auquel il prendrait part pour une deuxième année de suite.

Déçu de son classement l’an passé, il veut se faire un nom cette année. « C’est devant la famille, les amis, et il y a une belle visibilité avec l’attention qui est portée sur nous. J’aimerais être au sommet de mon art. C’est aussi gros pour moi que les Championnats du monde. »

Comme autre objectif de saison, Briand souhaite assurer la défense de son titre de champion canadien, un objectif qui lui tient à cœur.