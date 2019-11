Antoine Briand teste sa forme de belle façon à Canmore

Le Septilien Antoine Briand n’a pas attendu le début officiel de la saison de compétitions pour montrer à ses rivaux qu’il est en pleine forme. Le fondeur de 24 ans a remporté le sprint Nordiq Thunder, rendez-vous préparatoire disputée mercredi à Canmore, en Alberta.

L’athlète nord-côtier, qui demeure maintenant dans la région de Québec pour la poursuite de son sport, le ski de fond, et ses études (en finances à l’Université Laval), a devancé le « redoutable » Andy Newell et les autres fondeurs de l’élite du Canada présents à cette première compétition de la saison.

« Même si c’était une course présaison, ça montre à quel point le travail fait durant la saison d’entraînement était optimal et je suis très excité pour la suite », a laissé savoir Briand. « C’est bon de commencer avec cette compétition, ça permet de voir la forme et la mienne semble bonne. »

Antoine retourne en piste aujourd’hui (14 novembre) pour l’épreuve du 10 km style patins.