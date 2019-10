Anthony Cormier nommé PDG du Port de Havre-Saint-Pierre

Anthony Cormier a récemment été nommé président directeur général du Port de Havre-Saint-Pierre. Il entend consolider le leadership de l’organisation afin d’en faire un levier de développement économique et touristique pour la région de Havre-Saint-Pierre et de la Minganie.

« Le mandat que j’ai reçu du conseil d’administration, c’est de régler la question de la taxation avec la loi privée. On souhaite que ce soit réglé rapidement. Ensuite, c’est de faire une planification stratégique du port: revoir l’organigramme, les responsabilités, les tâches, revoir nos règlements généraux pour voir s’il y a des choses à modifier, à améliorer », explique M. Cormier.

La nouvelle direction concentrera ses efforts sur le développement du port. M. Cormier indique que des investissements sont à faire au niveau des infrastructures. Des améliorations doivent être apportées au Portail Pélagie-Cormier et des travaux devront bientôt être entrepris au niveau du quai.

Taxation

L’administration portuaire avait proposé au printemps passé un projet de loi privé sur la taxation des infrastructures portuaires. Cette première mouture a été rejetée par le ministère des Affaires municipales, car elle proposait une exemption totale de taxe.

Un deuxième projet a donc été déposé cet automne. Celui-ci propose une taxation par taux. « Ça va être à la municipalité de décider comment ils vont nous taxer. « La municipalité avait appuyé le premier projet, pour ne pas nous taxer, alors on est confiant qu’ils vont continuer dans cette même lignée », lance M. Cormier.

Transparence

Le nouveau PDG compte également améliorer la transparence du Port. « On est vraiment dans un changement de direction à ce niveau. Il y a eu un changement de ton. Les journalistes n’auront plus besoin de se battre pour avoir nos états financiers. On n’a rien à cacher. Le port a été bien géré. Mon inspiration c’est le Port de Sept-Îles. Quand je pense à de la bonne gestion, à une bonne gouvernance, à de la transparence, je pense à mes amis du Port de Sept-Îles, » indique M. Cormier.

Afin de rendre l’information plus accessible, l’administration portuaire compte faire un nouveau site web. Celui-ci devrait être livré avant la fin de l’année.