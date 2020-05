Annulation des camps de jour des Débrouillards

En raison de la pandémie de la COVID-19, les organismes régionaux membres du Réseau Technoscience doivent annuler l’ensemble des camps de jour prévus pour l’été 2020.

À cause des nombreuses contraintes de la COVID-19, il était devenu difficile pour l’organisme d’effectuer des expériences scientifiques en groupe, des grands projets technologiques, des activités de manipulation s et d’expérimentation comme normalement.

« Nos organismes régionaux ont pris connaissance des différentes mesures sanitaires à appliquer et ils ont évalué les coûts de ces dernières, incluant les impacts sur les ressources humaines. Après avoir grandement hésité à annuler leurs camps, les différentes considérations sanitaires, économiques et humaines l’ont emporté. Année après année, tous travaillent fort pour faire vivre une expérience incroyable aux jeunes participants. C’est une grande déception de ne pas pouvoir offrir ce service aux citoyennes et citoyens des différentes régions de la province pour l’été 2020. Toutefois, bien que nous sommes conscients que ces annulations peuvent causer des désagréments, notre priorité est la sécurité des enfants et c’est pourquoi nous avons pris ensemble cette décision difficile », souligne Mme Marthe Poirier, directrice générale du Réseau Technoscience.

Au cours des prochaines semaines, différentes activités seront offertes par les organismes régionaux grâce au Web.

Les parents qui avaient inscrit leurs enfants aux camps sont invités à contacter l’organisme de leur région pour connaître les procédures de remboursement des inscriptions.