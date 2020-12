Le Service des loisirs et de la culture de Port-Cartier a annoncé l’annulation de toutes les activités libres ou organisées devant se tenir ce dimanche 13 décembre dans les infrastructures municipales (Complexe Récréatif et Culturel, Centre Cartier etc.). L’activité de la grande battue (sentier des lutins) sur le site de la Taïga se déroulera comme prévu.