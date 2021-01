Aluminerie Alouette : « Assurer la compétitivité et la pérennité »

Claude Gosselin a pris ses fonctions comme président et chef de la direction chez Aluminerie Alouette le mardi 5 janvier. Tout un défi après l’annonce de cette année record qu’aura été 2020.

Claude Gosselin a débuté et effectué une grande partie de sa carrière à l’aluminerie de Sept-Îles. Originaire de la Côte-Nord, il obtient son diplôme en relations industrielles et est recruté comme conseiller. Il progresse ensuite jusqu’au poste de vice-président, notamment aux ressources humaines et affaires corporatives, puis à l’opération et à l’entretien.

Au cours des dernières années, il a également diversifié son champ de compétences en œuvrant comme gestionnaire de haut niveau dans les domaines de la biomasse, de la construction et de l’entretien industriel ailleurs au Québec.

N’est-ce pas difficile de prendre la relève au moment de l’annonce de ces excellents résultats?

C’est toujours difficile de prendre la relève. Mais cette année nous devrions encore faire mieux, car l’augmentation qui a été annoncée vient des améliorations apportées par le projet du passage à la technologie d’électrolyse AP40. Ce projet s’est terminé récemment donc l’année prochaine sera une année complète avec ce nouveau système donc nous devrions battre les records de 2020.

Comment sont les prix de l’aluminium en ce moment?

Les prix ne sont pas très élevés, mais nous ne sommes pas en crise. Nous ne sommes pas dans une situation précaire, mais il est important de s’améliorer et de combattre l’inflation. Il faut sans cesse s’améliorer pour rester une bonne entreprise.

Les mines de fer, notamment, sentent déjà l’impact de la préparation de la relance. Est-ce le cas dans le cas de l’aluminium ?

Non, il n’y a pas d’impact de la relance dans notre industrie. C’est une période d’incertitudes due à la pandémie. Nous verrons dans les prochains mois si les consommateurs se rassurent.

L’entreprise a annoncé qu’en raison de départs en retraite, de nombreux recrutements sont prévus. Quelle est la situation?

Nous savons qu’environ 250 à 260 employés vont atteindre la retraite dans les cinq prochaines années. Il nous faut donc préparer la relève, nous occuper du transfert des connaissances. Cette année, nous prévoyons d’embaucher une centaine d’employés.

Le recrutement est souvent difficile sur la Côte-Nord. Qu’en est-il pour vous?

La main d’œuvre non spécialisée ce n’est pas vraiment un problème. Mais cela demeure un défi de trouver de bons employés. Le recrutement est plus difficile qu’il y a 10 ans surtout pour les employés spécialisés.

Quels sont les grands projets à venir?

Nous avons d’abord le projet de gaz naturel que nous devrions achever d’ici la fin de l’année si tout va bien. Nous avons beaucoup de travail à faire de ce côté. Il va nous permettre de réduire notre production de gaz à effet de serre de manière conséquente.

De plus, plusieurs projets sont à l’étude. En effet, l’entreprise va avoir 30 ans le 1er juin 2022, il y a donc des besoins en investissements pour remplacer des actifs. Nous avons des projets pour assurer la compétitivité et la pérennité de l’entreprise.

En ce qui concerne l’installation du gaz naturel cela va-t-il obliger à arrêter la production?

Non. Nous allons mettre en place un terminal avec une station d’évaporation et développer tout le réseau de gaz naturel liquide. De plus, il faut revoir le système de combustion. Il n’y aura pas d’arrêt de production puisque des réseaux travailleront en parallèle.

Est-ce qu’Aluminerie Alouette est impactée par ce nouveau confinement?

Nous respectons toutes les mesures sanitaires et respectons les préconisations de la CNESST. Nous avons beaucoup d’employés qui sont actuellement en télétravail et nous avons dû ralentir certains projets pour respecter les mesures et maintenir la sécurité de nos employés.