Alouette assure que sa cafétéria est salubre

Aluminerie Alouette assure que le service de cafétéria offert dans ses installations est salubre et conforme aux règlements du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Cette réaction fait suite à un reportage de La Presse sur les cafétérias dans les écoles et sur les lieux de travail.

Le reportage de La Presse publié ce matin rapporte que la cafétéria d’Aluminerie Alouette, géré par Sodexo, a écopé d’une amende de 2000 $ au cours des cinq dernières années. L’article ne précise pas les raisons de cette amende ni la date précise.

Par voie de communiqué, Aluminerie Alouette précise que « le fournisseur de service s’assure chaque jour de respecter les exigences et d’user des bonnes pratiques. »

La compagnie ajoute également que « divers avis de non-conformités ont mené à des amendes, en juin 2017 et juin 2018, concernant les températures internes et ambiantes et la propreté de certains équipements ou espaces. Cependant, chacune des situations a été corrigée dans les plus brefs délais et fait l’objet de suivis réguliers pour éviter la récurrence de celles-ci. »