Allez Hop! On bouge à Sept-Îles!

Crédit photo : courtoisie

Par un bel avant-midi ensoleillé en plein cœur de la semaine de relâche, la Ville de Sept-Îles, en collaboration avec plusieurs partenaires locaux, lance le mouvement Hop la Ville.

Divers partenaires du milieu, des parents et des enfants se sont rassemblés autour d’un petit feu et d’un bon chocolat chaud afin d’assister au lancement de ce mouvement rassembleur visant la promotion et l’action face aux saines habitudes de vie.

Le but est de permettre à la population de découvrir et expérimenter les bienfaits de l’activité physique, d’un mode de vie équilibré et d’une saine alimentation.

«On entend beaucoup qu’il ne se passe rien à Sept-Îles, mais c’est pourtant faux. Il y a énormément de choses qui se passent dans notre ville, mais c’est méconnu de la population», a expliqué Marie-Hélène Ménard, technicienne en loisir à la Ville de Sept-Îles.

Le tout sera offert gratuitement ou à petit prix à la population septilienne. La programmation sera dévoilée sous peu, mais on sait déjà que la première activité se déroulera le 30 mars prochain.