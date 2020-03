Aller au bout de ses rêves

Un baccalauréat et deux enfants plus tard, la Septilienne Marie-Christine Bérubé a renoué avec la compétition de patinage artistique, prenant part à la Finale provinciale STAR/ Michel Proulx vendredi dans la catégorie Dames Or. Il s’est écoulé dix ans entre cette compétition et sa dernière en 2010.

Maman de trois enfants, Malorie 2 ans, Alice 4 ans, et Émilianne 11 ans (fille de son conjoint), et enseignante en français au secondaire, Marie-Christine s’est donné le défi de s’entraîner cette année. C’est sur la glace qu’elle l’a fait dans les derniers mois, à raison de trois heures par semaine.

Et comme retour à la compétition provinciale, la femme de 30 ans s’est surclassée dans la catégorie Dames Or. Elle a conclu en huitième position sur trente patineuses avec ses 40,10 points.

« Mes pirouettes m’ont coûté le podium, mais ce fut tellement enrichissant comme expérience. J’en parle et j’y retournerais », a-t-elle confié au lendemain matin de sa performance. «C’est par passion! J’avais envie de revivre le feeling d’être sur la glace. J’ai profité du moment quand la musique a commencé. »

Revenir à la compétition lui permet de repousser ses limites et de «montrer à mes filles d’aller au bout de leurs rêves et qu’il est important de se dépasser ». Elle consacre aussi des heures à entraîner les plus jeunes du Club de patinage artistique de Sept-Îles. Ses filles, Malorie et Alice, patinent également.

Encore plus loin

Marie-Christine compte continuer de patiner. Elle caresse le désir d’être de la compétition internationale à Ottawa en octobre et songe même à un retour sur le grand circuit pour les seniors.

« On verra ce qui est réalisable. C’est bien beau tout ça, mais il faut avoir le temps », a conclu celle qui terminera un second baccalauréat, en administration, à l’automne. « C’est pour m’ouvrir des portes, élargir mes horizons. On verra ce que le futur m’offrira », a-t-elle ajouté au sujet de ce baccalauréat qu’elle aura réalisé de soirs et de fins de semaine.

Finale provinciale STAR/Michel Proulx, 5 au 8 mars 2020, Lévis

Résultats des patineuses de l’est de la Côte-Nord

CPA Sept-Îles

Marie-Christine Bérubé (Or Dames) : 8e/29 – 40,10 points

Maude-Émilie Boudreault (STAR 8) : 35e/54 – 25,65 points

Laura-Maude Cossette (STAR 5 moins de 13 ans) : 37e/57 – 16,30 points

CPA Havre-Saint-Pierre

Marguerite Thériault (STAR 5 13 ans et plus) : 24e/56 – 16,36 points

Mariane Turbis (STAR 5 moins de 13 ans) : 54e/57 – 13,94 points

CPA Les Rhapsodies de Port-Cartier

Mégane Gravel (STAR 6) : 52e/56 – 16,22 points