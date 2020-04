Alexis Moisan en lice pour un prix Coup de coeur du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec

La pandémie de la COVID-19 n’aura pas complètement chamboulé les finales de Cégep en spectacle. Gagnant du rendez-vous local du Cégep de Sept-Îles tenu le 12 février, Alexis Moisan sera d’un gala virtuel national qui sera présenté le 30 avril, dès 20 h, sur le compte Instagram du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (@RIASQ).

L’artiste étudiant avait sa place pour la finale régionale qui devait avoir lieu le 12 mars à Saint-Félicien. On connaît la suite. Le coronavirus s’est installé au Québec. Le jury de cette étape a cependant fait son choix dans les derniers jours en regardant la vidéo des prestations. Alexis fait partie des deux personnes retenues pour l’est du Québec.

« Je suis très heureux de savoir que mon numéro a été retenu! Au tout début du concours, je m’imaginais me rendre à la finale régionale au mieux, sans me douter qu’il était de niveau national », souligne Alexis, qui a retenu l’attention par son numéro À portée de mains, interprétant au piano une pièce de Sergueï Rachmaninov et une composition originale.

L’événement du 30 avril, animé par Pierre-Yves Roy-Desmarais, offrira la chance aux artistes de Cégep en spectacle de remporter un des nombreux prix à l’enjeu, notamment celui Coup de cœur Desjardins. Il est possible de voter pour Alexis Moisan en se rendant sur la page Facebook du RIASQ.

« Cette remise de prix sur le web permet aux participants d’obtenir une certaine visibilité, malgré les circonstances contraignantes », conclut le Septilien.