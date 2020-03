Alexandre Cusson présente sa vision pour la Côte-Nord

Le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, Alexandre Cusson, sillonne actuellement les régions du Québec pour obtenir des appuis des militants libéraux. Sa campagne se déplace sur la Côte-Nord alors qu’il est aujourd’hui, le 11 mars, à Sept-Îles.

L’ancien maire de Drummondville et président de l’Union des municipalités du Québec admet d’emblée que le défi est grand pour reconnecter le Parti libéral avec les régions du Québec. En raison de son expérience, notamment à titre de maire, M. Cusson croit qu’il est la meilleure personne pour que les libéraux réussissent à faire des gains dans toutes les régions de la province. Il souhaite réinventer la relation qui existe entre les régions et le gouvernement provincial. Il veut être à l’écoute des gens qui connaissent le milieu. « Jamais vous me verrez débarquer dans une région comme la Côte-Nord et dire que j’ai un plan parce que je sais ce que la région a besoin. Je trouve que cette façon de faire est insultante pour les gens des régions», affirme celui qui souhaite être le successeur de Philippe Couillard.

Pour l’aspirant chef, la région de la Côte-Nord doit être désenclavée pour s’assurer que les gens de la Côte-Nord aient accès aux mêmes possibilités que le reste des Québécois.

Alexandre Cusson compte faire campagne sur quatre axes: la transition écologique, la justice sociale, la répartition de la richesse et des services de proximité efficace et accessible à la population.

L’identité du prochain chef du Parti libéral du Québec sera connue le 31 mai 2020.