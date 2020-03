Alex Vigneault aspire encore au plus haut niveau

Alex Vigneault a encore soif de CrossFit, même si sa routine de vie a changé depuis les derniers mois. « Je n’ai pas été au bout d’où je peux aller dans mon sport. »

Le Cayen travaille comme policier pour la Sûreté du Québec, au poste de Sept-Îles, depuis le mois de décembre. Dans les premières minutes du 2 mars (00 h 35), il est devenu le papa de la petite Lena. Son troisième emploi du temps reste le CrossFit.

« Avec le travail sur des quarts rotatifs, l’entraînement de CrossFit va bien », mentionne Alex, qui peut profiter des installations du centre PureGym en tout temps à Sept-Îles. Il compte aménager un espace d’entraînement chez lui, question de simplifier le tout avec l’arrivée du bébé.

L’athlète de 27 ans vise une quatrième participation aux CrossFit Games, le rendez-vous planétaire de la discipline. Onzième en 2015 et neuvième l’année suivante, Alex Vigneault n’a pu se qualifier pour les deux éditions d’après, en raison d’ennuis de santé. L’an dernier, il s’est classé 25e.

S’il a dû faire une croix sur les Open, une des étapes de sélections pour les Games, et sur la compétition sanctionnée de Montréal (13 au 15 mars), en raison de l’arrivée du premier enfant du couple, Alex passera par les CanWest CrossFit qui auront lieu à Vancouver du 5 au 7 juin pour obtenir son laissez-passer pour les Games, au calendrier du 29 juillet au 2 août à Madison au Wisconsin. Le premier chez les hommes parmi ceux qui n’ont pas déjà leur billet en poche aura le sien.

Une discipline de vie

Avec le boulot et le bébé, tout sera une question d’adaptation pour Alex Vigneault dans son entraînement de CrossFit.

« Il faut garder une routine, pour l’entraînement et pour la nutrition. C’est aussi une conciliation travail-famille », soutient Alex. Sa conjointe Alice Guérin comprend très bien son rythme de vie. « Ma blonde tripe aussi sur le CrossFit ».

S’il aspire encore au plus haut niveau de sa discipline et aux CrossFit Games, c’est qu’Alex ne considère pas avoir été jusqu’au bout de son sport. À 27 ans, il se trouve dans la fleur de l‘âge. Il se motive aussi en disant que le meilleur au monde des quatre dernières années, l’Américain Mathew Fraser, étudiait pour être ingénieur mécanique et que le Canadien Patrick Vellner, deuxième aux Games de 2018, est chiropratricien. « S’ils sont au top avec des horaires chargés, je ne vois pas pourquoi moi je ne réussirais pas. »

En bonne compagnie

Il n’y aura pas qu’un Vigneault aux CanWest CrossFit en juin. Le frère d’Alex, Jérémy, y sera aussi ayant assuré sa qualification dans la même catégorie, celle Élite Hommes. Le Cayen de 22 ans en sera à une première participation à ce niveau en volet individuel.

Jean-Michel Haché, qui s’entraîne avec Jérémy à Havre-Saint-Pierre, sera aussi de l’événement à Vancouver. Il compétitionnera dans la catégorie Intermédiaire. Alex pourra compter sur son thérapeute Jérôme Poirier pour le rendez-vous dans l’Ouest Canadien.