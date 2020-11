Alcoa recherche 40 nouveaux employés de production

L’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau part à la recherche de candidatures pour pourvoir 40 postes d’employés de production. La croissance de son carnet de commandes de produits à valeur ajoutée pour 2021 en est la principale raison.

« À ce temps-ci de l’année, les commandes pour l’année suivante se confirment. Ça s’enligne pour être une bonne année au niveau des produits à valeur ajoutée et on constate qu’il va nous manquer de bras en 2021 », explique Luc Bourassa, directeur des ressources humaines, ABS et communications chez Alcoa.

Les perspectives sont belles pour la demande du côté de la plaque de laminage, un signe très encourageant pour traverser la prochaine année. Chez les clients, le produit est destiné à être transformé dans des laminoirs en feuilles de différentes épaisseurs.

L’aluminerie se donne jusqu’au début de 2021 pour compléter le processus d’embauche. Ensuite, les 40 nouveaux travailleurs occasionnels recevront leur formation.

La banque de CV

L’entreprise possède déjà une banque de curriculum vitae (CV) puisqu’il est possible de postuler sur son site Internet de façon continue. Avec le blitz d’embauches qu’elle vient de lancer, elle cherche à bonifier cette banque de façon à aller chercher les 40 meilleures candidatures, indique Luc Bourassa.

« Chaque fois qu’on faisait un blitz, ça entraînait une recrudescence de CV », poursuit-il, en ayant en tête les deux phases d’embauches de 2018 qui avaient permis de recruter une centaine de nouveaux employés.

L’annonce officielle des emplois de production disponibles au sein de l’aluminerie pourrait susciter des candidatures de l’extérieur de la région. De nouvelles familles pourraient donc s’installer dans la Manicouagan, ce qui n’est pas dénué d’intérêt non plus, soulève le directeur des ressources humaines.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, salue les nouveaux emplois créés chez Alcoa. « Ça, c’est pas rien, 40 jobs. C’est comme la création d’une petite entreprise à Baie-Comeau. C’est 40 jobs de plus », indique-t-il, en rappelant que l’usine a été visionnaire voilà quelques années lorsqu’elle a investi dans la modernisation de sa fonderie.

« On est dans un produit où la demande est en croissance, au contraire du papier », fait remarquer l’élu.

Et les retraites!

D’ici les cinq prochaines années, plusieurs dizaines d’employés atteindront l’âge de la retraite. L’aluminerie compose avec les départs un à la fois. « On les gère assez bien à la pièce », assure Luc Bourassa.

Éric Lavoie, le tout premier directeur général de l’aluminerie natif de Baie-Comeau, a aussi annoncé son départ à la retraite pour le début du printemps 2021.

L’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau procure de l’emploi à 845 travailleurs.