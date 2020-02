Air Liaison veut améliorer ses communications pour ses vols de l’île d’Anticosti

Le directeur des affaires corporatives chez Air Liaison, Pierre Tremblay, est bien au fait des irritants rencontrés dernièrement pour ce qui touche les vols de l’île d’Anticosti (Port-Menier). La compagnie travaille à améliorer les communications.

« Ça peut arriver des retards de temps en temps. Les problèmes de météo, tout le monde peut comprendre ça. On travaille pour améliorer nos communications avec les passagers pour les vols. On essaie d’être le plus proactif possible », a-t-il mentionné.

Les agents d’Air Liaison tenteront de répertorier davantage les coordonnées des personnes.

M. Tremblay assure que les gens de l’île d’Anticosti ne sont pas négligés. En hiver, des vols sont à l’horaire en semaine, du lundi au vendredi, à l’exception du mercredi.