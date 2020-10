Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) a annoncé une aide financière de 296 000$ pour la Distillerie Puyjalon de Havre-Saint-Pierre. Cette aide permettra de faire l’acquisition d’équipements nécessaires à la création de spiritueux.

La distillerie a été fondée en 2018 par quatre jeunes entrepreneurs, dont deux femmes. L’entreprise s’est notamment distinguée avec son gin « Betchwan », un spiritueux aux saveurs du terroir nord-côtier primé à la San Francisco World Spirit Competition.

La contribution remboursable de 296 000 $ accordée par DEC a permis à la jeune entreprise de faire l’acquisition d’équipements de production (alambic, cuve de production, fermenteurs, embouteilleuse et autres) afin d’accroître sa productivité et sa capacité de production alors qu’elle n’est plus en mesure de suffire à la demande pour ses produits.

« Avec l’aide de DEC, nous pouvons maintenant aller plus loin plus rapidement en complétant notre phase 2 d’investissement et acquérir l’ensemble des équipements nécessaires pour diversifier notre offre de produits et automatiser notre embouteillage », soutient le président de la Distillerie Puyjalon, Mario Noël.