Aide en CHSLD : 40 médecins nord-côtiers lèvent la main

En conférence de presse ce 21 avril après-midi, la directrice générale par intérim du CISSS de la Cote-Nord, Dyane Benoît, a confirmé que 40 médecins nord-côtiers iront prêter main-forte dans les CHSLD de la région.

« Onze médecins ont déjà été introduits cette semaine, on les remercie de cette belle volonté », a affirmé Mme Benoît. Quelques personnes ont également signifié leur intérêt pour aller porter renfort aux résidences de personnes âgées de Montréal, Laval et de la Montérégie.

Dr Richard Fachehoun, médecin-conseil à la direction de la Santé publique de la Côte-Nord, a rappelé que la région cumule 111 cas confirmés de la COVID-19 depuis le début de la pandémie, en date d’aujourd’hui. Parmi ceux-ci, 49 sont reliés à l’éclosion du pénitencier de Port-Cartier.

« Nous ne retrouvons aucune nouvelle hospitalisation, aucun décès et aucun cas dans les CHSLD », soutient le médecin-conseil. Rappelons que la Côte-Nord n’a enregistré que deux hospitalisations, dont une personne est maintenant rendue chez elle.

Circulation entre les régions

Une nouvelle ligne téléphonique a été instaurée pour répondre aux questions concernant la circulation entre les régions et les points de contrôle routier. « Pour de l’information, contactez le 1-833-390-0625 et pour Fermont, le 418-287-3280, poste 712200, entre 8 h et 20 h, chaque jour », a dévoilé Dyane Benoît.

Il faut surtout éviter de joindre la Sûreté du Québec, « qui a d’autres fonctions à jouer », a-t-elle ajouté. Ce nouveau service sera gérer par une équipe de la Santé publique.