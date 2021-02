Accident et dérapage sur la route 138

Les conditions météorologiques difficiles en vigueur sur la Côte-Nord, ont entraîné la fermeture de la route 138 hier à 20 h, à la suite d’un accident, précisément sur le pont de Pessamit entre un camion de bois en longueur et un véhicule qui circulait direction est.

Selon les informations obtenues par le Journal et non confirmées par le service de police de Pessamit, le véhicule en perte de contrôle est entré en collision avec le fardier. Ce dernier s’est renversé avec son chargement de l’autre côté du pont. Le conducteur du camion et la conductrice du véhicule ont subi des blessures mais leur vie n’est pas en danger.

La route 138 a été fermée jusqu’à minuit et ensuite rouverte à la circulation en alternance. Contactée hier en soirée, la Sûreté du Québec a référé au Service de police de Pessamit où il a été impossible d’obtenir des détails sur l’événement.

Il y a une heure aux Escoumins, un véhicule a percuté un poteau électrique à la hauteur de la rue de la Réserve. Le conducteur du véhicule n’est pas blessé, les services d’urgence sont sur place de même que le MTQ. Une équipe d’Hydro-Québec est en route.