Accident de travail fatal à Fermont

Un travailleur d’ArcelorMittal, âgé dans la trentaine, est décédé dimanche soir dans un accident de travail aux installations de la minière à Mont-Wright, tout près de Fermont.

Selon les premières informations divulguées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le travailleur décédé se trouvait avec un collègue au sous-sol du département des épaississeurs, aux installations de la mine du Mont-Wright, lorsqu’ils ont été emportés par un soudain coup d’eau.

L’un des deux travailleurs n’a pas survécu alors que l’autre a subi des blessures dont on ignore la nature pour l’instant. La CNESST confirme toutefois que le second travailleur se trouve hors de danger.

La CNESST Côte-Nord vient de dépêcher deux inspecteurs sur place, afin tout d’abord de sécuriser les lieux de l’accident mortel et ensuite déterminer les causes de ce drame. Plus de détails seront disponibles quand les inspecteurs auront débuté leur enquête à Fermont.

Ce sont les policiers de la Sûreté du Québec qui ont été appelés sur les lieux en premier, vers 21 h 20 dimanche soir. Ils n’ont pu que constater le décès de l’homme dans la trentaine.